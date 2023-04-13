منسي يقود هجوم الزمالك أمام حرس الحدود

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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة مدحت عبدالهادي، عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من الدوري الممتاز.

ويتقابل الزمالك والحرس على ملعب استاد الكلية الحربية بالقاهرة، في مباراة يقودها عبدالهادي المدرب العام قبل أن يبدأ المدير الفني الجديد، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مباشرة مهام عمله.

ويواصل مدحت عبدالهادي الاعتماد على ناصر منسي في قيادة هجوم الفريق، بعدما قدم اللاعب مستويات مميزة الفترة الماضية.

ويضم التشكيل كل من..

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبدالمجيد – أحمد فتوح

الوسط: محمد عبدالغني – نبيل عماد "دونجا" – سيف جعفر

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – ناصر منسي.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 36 نقطة.