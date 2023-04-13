وزيرة الصناعة التونسية: نسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع إسبانيا في مختلف المجالات

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي، متانة العلاقات التونسية الإسبانية المتجّذرة عبر التاريخ ، مثمّنة دور إسبانيا في دعم تونس بعدة مجالات على غرار التعاون المؤسساتي والتعاون الصناعي في مجال النسيج والملابس والنسيج التقني.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم الخميس، مع سفير إسبانيا في تونس " Francisco Javier Puig Saura" لبحث دعم التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات بالوزارة.

واستعرضت القنجي الملامح والتوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 ، داعية الجانب الاسباني إلى المشاركة في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

ومن جانبه، ثمن السفير الإسباني جهود تونس في النهوض بمنوالها الاقتصادي وتطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في قطاع التجديد والطاقات المتجددة، كما تم التّطرق إلى الإعداد للزيارة المرتقبة لكاتبة الدولة الاسبانية المكلفة بالتجارة يوم 8 مايو القادم في إطار فعاليات يوم اعلامي تونسي إسباني بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين في مجالات ذات الاهتمام المشترك والذي سيتّم خلاله عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين لتبادل التجارب والخبرات في عدة مجالات اقتصادية وبحث علاقات شراكة.