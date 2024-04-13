 الحرس الثوري يعلن احتجاز ناقلة حاويات مرتبطة بإسرائيل واقتيادها للمياه الإيرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرس الثوري يعلن احتجاز ناقلة حاويات مرتبطة بإسرائيل واقتيادها للمياه الإيرانية

وكالات
نشر في: السبت 13 أبريل 2024 - 1:14 م | آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2024 - 1:14 م

أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أنها احتجزت، اليوم السبتن ناقلة حاويات مرتبطة بإسرائيل في مياه الخليج.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، قائلة: «احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات إم سي اس أريز، خلال عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز».

وأضافت أن السفينة ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر، ويتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

يُشار إلى تحديد موقع السفينة آخر مرة قبالة دبي متجهة نحو مضيق هرمز يوم الجمعة.

وكانت السفينة قد أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها، وهو أمر شائع بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل التي تتحرك عبر المنطقة.

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