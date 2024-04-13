حماس: مستعدون لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين

أعلنت حركة حماس، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أنها سلمت الوسطاء في مصر وقطر، ردَّها على المقترح الذي تسلَّمته يوم الإثنين الماضي.

وجددت، في بيان، تمسكها بمطالبها ومطالب الشعب الفلسطيني: "بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة ، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.

كما أكدت استعدادها لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين. وكان مصدر في "حماس" قد ذكر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الحركة تدرس اقتراح هدنة على ثلاث مراحل تستمر ستة أسابيع، وتشمل مرحلتها الأولى الإفراج عن النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 معتقل فلسطيني.

وأوضح المصدر القريب من المفاوضات والذي لم يكشف هويته، أن المرحلة الأولى من الاقتراح تتضمن أيضا عودة النازحين المدنيين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مع السماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يوميا.

وفي وقت سابق، نفى مسؤول في حركة حماس إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية في مصر بشأن التهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تغيير في موقف تل أبيب"، علما أن مصدرا مصريا رفيع المستوى صرح بأن جولة المفاوضات بشأن الهدنة في غزة بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

جدير بالذكر أن المفاوضات حول غزة استؤنفت يوم الأحد الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور وفود من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.