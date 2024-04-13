ألمانيا تورد نظام دفاع جوي آخر طراز باتريوت إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم السبت، اعتزامها توريد نظام دفاع جوي آخر طراز باتريوت من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا، وقالت إن من المقرر تسليم هذا النظام إلى كييف دون إبطاء.

كانت ألمانيا وردت حتى الآن نظامين من هذا الطراز إلى أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن نظام باتريوت أثبت جدواه في الحرب "ضد العدوان الروسي"، مشيرة إلى أنه يجب النظر إلى خطوة التوريد في إطار الجهود المشتركة المكثفة التي يبذلها وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك للترويج لدى الشركاء لتوريد المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

ونقل بيان وزارة الدفاع عن بيستوريوس قوله إن " الإرهاب الروسي ضد المدن الأوكرانية والبنية التحتية للبلاد يؤدي إلى معاناة لا يمكن حصرها"، كما أنه يهدد إمدادات الطاقة الخاصة بالسكان ويدمر منشآت صناعية مهمة للاستعداد العملياتي للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" سنمضي في دعم أوكرانيا إلى أبعد حد تحتمله جاهزيتنا العملياتية، وقبل هذا القرار كنت أبذل المساعي من أجل إتمام عملية شراء جديدة بأسرع ما يمكن، كما أننا نعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ عملية شراء تعويضية لسد العجز(لدى الجيش الألماني)".

وأدلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتصريحات مشابهة اليوم حيث قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى إبادة أوكرانيا "كل يوم تدمر صواريخه ومسيراته ما يحتاج إليه السكان؛ نقف من خلال تقديم نظام باتريوت الإضافي إلى جانب السكان في أوكرانيا ونعزز مظلة الحماية فوق مدنهم". وتابعت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر:" بذلك نؤكد على أننا نضطلع بالمسؤولية".

كانت بيربوك طالبت قبل بضعة أيام بتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى توريد المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا وقالت للأسف، مخزوناتنا وحتى أنظمة باتريوت الخاصة بنا، تم استنفادها إلى حد كبير في الوقت الراهن".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب مؤخرا بشكل متكرر بحصول بلاده على أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت لحماية المجال الجوي الأوكراني من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية.

وأوضح زيلينسكي في أوائل الشهر الجاري أن بلاده تحتاج إلى 25 نظاما يحتوي كل منها على 6 إلى 8 بطاريات من أجل إغلاق المجال الجوي، وقال زيلينسكي: "جميع شركائنا يعرفون هذا جيدا بل إنهم يعرفون حتى النقاط التي يتعين نصب هذه الأنظمة فيها."