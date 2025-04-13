الفلبين: بدء التصويت في الخارج في انتخابات التجديد النصفي

أعلنت لجنة الانتخابات في الفلبين، أن عملية التصويت للفلبينيين في الخارج في انتخابات التجديد النصفي بدأت اليوم الأحد.

وفي بيان، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات جون لاوديانجكو، إن التصويت في الخارج في الدول التي يوجد بها ناخبون فلبينيون مسجلون بدأ في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، حسب صحيفة ذا ستار الفلبينية اليوم الأحد.

وتستمر فترة التصويت في الخارج حتى الساعة السابعة مساء يوم 12 مايو، وهو نفس الوقت الذي سيغلق فيه التصويت في الفلبين.

وقال لاوديانجكو، إن الفلبينيين الذين تخدمهم السفارة الفلبينية في ويلينجتون في نيوزيلندا كانوا أول من أدلوا بأصواتهم، بدءا من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مانيلا.

وكان رئيس لجنة الانتخابات جورج جارسيا قد قال في 11 أبريل، إن 48 ألف شخص فقط من أصل 2ر1 مليون ناخب مسجل في الخارج سجلوا أسماءهم للانتخابات في عام 2025.

وفي مقابلة مع قناة "دي.زيد.بي.بي" الإذاعية، قال جارسيا، إن 77 مركز اقتراع في الخارج سيجري تصويتا عبر الانترنت، بينما سيجري 16 مركزا تصويتا حضوريا في سفاراتها أو قنصلياتها.