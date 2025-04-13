وزارة الخارجية الأمريكية تطالب الموظفين بالإبلاغ عن حالات التحيز ضد المسيحيين خلال ولاية بايدن

مع احتفال العالم المسيحي بالأسبوع المقدس الذي يسبق عيد الفصح، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية نداء لموظفيها للإبلاغ عن حالات التحيز المزعوم ضد المسيحيين، بما في ذلك الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية بسبب معارضة اللقاحات أو اختيار الضمير الشخصي، والتي ربما حدثت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

يأتي هذا النداء في ظل تزايد الخوف والقلق في السلك الدبلوماسي الأمريكي، الذي يستعد لتحديث جديد عن تخفيضات الميزانية والموظفين أوصت بها وزارة الكفاءة الحكومية، والذي من المقرر تقديمه إلى البيت الأبيض غدا الاثنين.

ومن المتوقع أن يشمل هذا التحديث أخر تقديرات وزارة الخارجية للتقاعد الطوعي وإنهاء الخدمة وكيف سيؤثران على عمليات محتملة لتسريح العاملين في المستقبل لتلبية المعايير وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك ووكالة الموارد البشرية التابعة للحكومة، وفقا لمسؤولين مطلعين على هذه العملية.

ومع انتظار موظفي الخدمة الخارجية والمدنية الأنباء بشأن مستقبلهم، تقدمت وزارة الخارجية بمبادرة تهدف إلى القضاء على التحيز الديني في سياساتها وممارسات التوظيف مع التأكيد بشكل خاص على النشاط المناهض للمسيحيين الذي ربما حدث في عهد الرئيس جو بايدن.