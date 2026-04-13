إصابة 8 عسكريين إسرائيليين بانفجار مسيرة مفخخة جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إصابة 8 من عسكرييه جراء استهداف قواته بطائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.

​​​​​​​وقال جيش الاحتلال في بيان، إن عسكريين اثنين أصيبا بجروح متوسطة، فيما أصيب 6 آخرون بجروح وصفها بالطفيفة، إثر سقوط مسيّرة مفخخة في منطقة تواجدهم جنوبي لبنان.

وفي بيان مقتضب، ادعى جيش الاحتلال أنه اعترض أكثر من 10 طائرات مسيرة أُطلقت من لبنان منذ الصباح، باتجاه شمال إسرائيل وقواته العاملة في جنوب لبنان، دون أن يحدد إجمالي عدد الطائرات التي تم إطلاقها.

وتابع أن سلاح الجو "يواصل إزالة التهديدات"، بالتوازي مع تنفيذ ضربات ضد "حزب الله".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي، أعلنت إسرائيل مقتل 12 عسكريا وإصابة العشرات في جنوبي لبنان.

فيما خلّفت الحرب في لبنان ألفين و55 شهيدا و6 آلاف و588 جريحا وأكثر من مليون نازح، بحسب السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

كما تحتل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.