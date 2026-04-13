جيش الاحتلال يهدم منزلا ومنشأة تجارية شرق طولكرم بالضفة

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، منزلا ومنشأة تجارية فلسطينية في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية، بدعوى عدم الترخيص.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن جرافة عسكرية إسرائيلية، ترافقها آليات أخرى وفرق مشاة، اقتحمت عزبة شوفة وطوقت المنطقة، قبل أن تشرع بهدم منشأة تجارية (كراج لصيانة المركبات وبيع قطعها)، ومنزل مكوّن من طابقين.

وذكر الشهود أن القوات جرفت أيضا أساسات عمارة سكنية في الموقع ذاته.

وأوضحوا أن عملية الهدم نُفذت بدعوى البناء دون ترخيص في منطقة مصنفة "ج"، وفق اتفاق "أوسلو 2" الموقع عام 1995.

وبموجب الاتفاق تنقسم الضفة إلى ثلاث مناطق "أ" و "ب" و"ج"، وتخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

وتندرج عمليات الهدم ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف المنشآت الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرة تل أبيب، وسط قيود مشددة تعرقل حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء.

وصعّدت إسرائيل، عبر الجيش والمستوطنين، من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة في أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1148 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، واعتقال حوالي 22 ألفًا.