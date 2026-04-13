قالت كانبيرا اليوم الأحد إن أستراليا والولايات المتحدة خصصتا أكثر من خمسة مليارات دولار أسترالي (3.5 مليار ​دولار أمريكي) لدعم مجموعة من مشروعات المعادن الحيوية، ‌وهو ما يقارب مثلي المبلغ الذي جرى التعهد به عندما أبرم البلدان اتفاقية تعاون قبل ستة أشهر.

ويهدف التمويل إلى دعم مشروعات أسترالية لتطوير ​وتكرير المعادن الحيوية للصناعات، بما في ذلك الدفاع ​والتصنيع المتقدم والتحول في مجال الطاقة، وهو سوق لطالما ⁠هيمنت عليه الصين.

تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.



وذكر البلدان عند توقيع اتفاقية إطارية في ​أكتوبر تشرين الأول الماضي أنهما سيدعمان بذلك إعادة تصنيع قاعدة ​الصناعات عالية التقنية في الولايات المتحدة، بينما يساعدان في "مواجهة هيمنة الصين على الصادرات وضمان متانة سلاسل التوريد الغربية".

وفي تلك الاتفاقية، اتفقت أستراليا والولايات ​المتحدة على أن يقدم كل منهما استثمارات بما لا ​يقل عن مليار دولار في مشروعات المعادن الحيوية ذات الأولوية في البلدين ‌بقيمة ⁠8.5 مليار دولار على مدى الأشهر الستة التالية.

وتمتلك أستراليا إمدادات هائلة من المعادن الحيوية مثل العناصر الأرضية النادرة، لكن الصين تتقن عملية التكرير الصعبة تقنيا والمحفوفة بالمخاطر البيئية.

وقالت وزيرة الموارد ​مادلين كينج ​في بيان "تفي أستراليا ⁠والولايات المتحدة بالالتزامات التي جرى التعهد بها في البيت الأبيض، من خلال مشروعات ذات أولوية ​في أستراليا تدعم إنتاج العناصر الأرضية النادرة ​والمعادن الحيوية".



وأضافت "تتولى ⁠أستراليا زمام المبادرة العالمية لتنويع سلاسل التوريد الحيوية للمعادن الحيوية والمعادن الأرضية النادرة، التي تعتبر أساسية لدعم الأمن الاقتصادي والوطني ⁠لأستراليا ​وشركائنا التجاريين".

وسينفذ التمويل البالغ خمسة مليارات ​دولار أسترالي من خلال وكالة تمويل الصادرات الأسترالية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي.