مقاطعات يابانية ترفض تخصيص أسرة مستشفيات للأولمبيين المصابين بكورونا

قال حاكم مقاطعة تشيبا في اليابان، اليوم الخميس، إنه ليس لديه أي خطة لتخصيص أسرة في المستشفيات للرياضيين الأولمبيين المصابين بفيروس كورونا، منضما إلى أصوات متزايدة تدعو إلى عدم منح المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الوشيكة في طوكيو معاملة تفضيلية.

ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن حاكم تشيبا، توشيهيتو كوماجاي، القول إنه طلب من اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية هذا الصيف، المقرر تنظيمهما إلى حد كبير في طوكيو المجاورة، الامتناع عن استنزاف الموارد الطبية في مقاطعته وسط عودة تفشي كورونا.

وأشار كوماجاي إلى أمل الهيئة المنظمة في تعاون نحو 30 مستشفى في العاصمة والمناطق المحيطة بها خلال الألعاب الصيفية.

وقال في مؤتمر صحفي، إنه لا يفكر في السماح بأن يشغل الرياضيين الأولمبيين أو العاملين في دورة الألعاب "أسرة ثمينة لمرضى كوفيد-19 في المقاطعة".

جاءت تصريحات كوماجاي بعد يوم من إعلان حاكم مقاطعة إيباراكي أنه رفض طلبا مشابها من اللجنة المنظمة، مضيفا أن أولمبياد طوكيو "ليست شيئا يجب تنظيمه" تحت أي ظرف من الظروف، مقترحا أن يتم الإلغاء في حالة تفاقم حالة الوباء.

ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على الافتتاح المقرر لأولمبياد طوكيو، دعا عدد متزايد من الناس في اليابان الحكومة والمنظمين إلى معالجة مخاوف الصحة العامة وإعادة التفكير في إقامة الأولمبياد.

وقال حاكم كاناجاوا، وهي مقاطعة مجاورة لطوكيو أيضا، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه لا يمكن تجهيز أسرّة حصريا للرياضيين الأولمبيين لأن النظام الطبي يعاني بالفعل لمواجهة الزيادة في الإصابات في الآونة الأخيرة.