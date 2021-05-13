ما الآثار الجانبية للإفراط في تناول الطعام؟

ينتظر الكثير من الأشخاص عيد الفطر المبارك لتناول الكحك والبسكويت، لكن الإفراط في تناول هذه الأشياء يمكن أن يؤدي إلى تمزق المعدة، وقد يسبب تغييرات في التكوين العام للجسم.

وتقول الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، إن: الإفراط في تناول الطعام في بعض الأحيان لا يسبب أي آثار جانبية، ولكن إذا تم القيام به بانتظام يمكن أن يؤثر على الوزن وتركيز الدهون ومستويات السكر في الدم.

موقع "تايمز أوف إنديا" نشر مجموعة من المعلومات حول الآثار الجانبية للإفراط في تناول الطعام.

*تراكم الدهون المفرط

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام بشكل متكرر إلى إبطاء عملية الهضم، مما يؤدي بدوره إلى تخزين الطعام في المعدة لفترة أطول من الوقت، مما يعزز تخزين الدهون الزائدة في الجسم، حيث يمكن أن يؤدي الحصول على عناصر غذائية أكثر مما يحتاجه الجسم إلى زيادة الوزن والسمنة.

*مرض السكري

تقول جمعية السكري الأمريكية إن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، حيث يؤدي الإفراط في تناول الطعام المزمن إلى توقف خلايا الدم عن تحويل الجلوكوز في الدم إلى طاقة، مما يجعل من الصعب السيطرة على مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

*يعطل النوم

يمكن أن يؤدي الإفراط في الأكل إلى الخمول ويؤثر على نمط نوم المرء، بالإضافة إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة ويجعل من الصعب النوم.

*مخاطر صحة القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة الفرصة في الإصابة بأمراض القلب، وذلك لأن الإفراط في تناول الطعام يفرز هرمون التوتر، والذي بدوره يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم.

*نصائح لمنع الإفراط في الطعام

-الإنتباه للطعام أثناء الأكل، حيث يميل الكثير من الناس إلى الإفراط في تناول الطعام، وذلك لأنهم لا الأكل الواعي.

- تناول الطعام ببطء ومضغه بشكل صحيح لتحسين عملية الهضم.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف، وذلك لأنها تساعد علي البقاء ممتلئًا لفترة أطول.

- تضمين نظام غذائي غني بالبروتين لتقليل مستوى الجوع.