لقاح موديرنا يقترب من الموافقة النهائية في كوريا الجنوبية

أعلنت لجنة خبراء كورية جنوبية إن لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة " موديرنا للأدوية الأمريكية أظهر فاعلية أكثر من 94% وهو مؤهل للاستخدام.

وأوضحت اللجنة الاستشارية - في بيان ،نشرته وكالة أنباء كورويا الجنوبية "يونهاب" مراجعتها لفعالية وسلامة لقاح موديرنا ، وفقًا لوزارة الغذاء والسلامة الدوائية ،حيث تعد مراجعة اللجنة هي الخطوة الثانية من ثلاثة تقييمات مستقلة قبل أن تمنح الوزارة الموافقة النهائية.

وقالت اللجنة إن نظام الجرعتين الكاملتين من "موديرنا" أظهر فعالية بين جميع البالغين، حيث تم تجربته على 28,207 مشارك في التجربة السريرية، وأظهرت البيانات أن اللقاح كان له فعالية بنسبة 94.1% في الوقاية من "كوفيد-19" وأكثر من 86% في أولئك بغض النظر عن العمر أو الأمراض المزمنة.

وأضافت اللجنة إنه تم الإبلاغ عن ردود فعل خفيفة لدى بعض متلقي اللقاح، لكن الأعراض اختفت في يوم أو يومين.

ويذكر أن حكومة سول وقعت عقدًا مع شركة "موديرنا" لاستيراد اللقاحات لـ 20 مليون شخص، ومن المقرر وصوله قبل يونيو، وفي حالة الموافقة علية، سيكون "موديرنا" هو اللقاح الرابع المعتمد بعد لقاحات أسترازينيكا وفايزر وجونسون أند جونسون.