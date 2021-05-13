قرب نفاد مكونات لقاحي أسترازينيكا وسينوفاك في البرازيل

ثمة مخاوف من نفاد المكونات المستخدمة لإنتاج لقاحات أسترازينيكا في البرازيل بحلول يوم الأحد المقبل، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضرر حملة اللقاحات الجماعية المتداعية بالفعل، والتي تكافح لزيادة الإنتاج المحلي.

ولدى معهد الأبحاث فيوكروز في مدينة ريو دي جانيرو، المشارك مع أسترازينيكا لإنتاج اللقاح محليا، ما يكفي من مادة "آي إف ايه"، المادة الفعالة المستخدمة لصنع اللقاحات، للإبقاء على استمرار الإنتاج حتى أوائل الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال ماوريسيو زوما، مدير وحدة بيو – مانجينوش التابعة لشركة فيوكروز، إن الإنتاج قد يتوقف إذا لم تصل الدفعة التالية بحلول يوم السبت.

وأضاف زوما: "ننتظر تأكيد أسترازينيكا لمعرفة ما إذا كان سيصل الأسبوع الجاري أم المقبل. إذا وصل الأسبوع المقبل، فقد نضطر إلى إيقاف الإنتاج لبضعة أيام".