يتفاعل جسم الإنسان مع التغيرات الخارجية والداخلية، بالنسبة للطقس، ويعتبر الخبراء أن درجة حرارة الجسم الطبيعية تبلغ 37 درجة مئوية، ويمكن أن تختلف بما يصل 0.5 درجة مئوية اعتمادًا على الوقت من اليوم، كما يختلف متوسط درجة حرارة الجسم قليلًا من شخص لآخر.

لذلك نشر موقع "ميديكال نيوز توداى" مجموعة من النصائح، التي يمكن أن تساعد في تقليل حرارة الجسم، خاصة مع بدء دخول فصل الصيف، وارتفاع درجة حرارة الطقس:

• شرب السوائل الباردة

يمكن أن يساعد شرب السوائل الباردة، مثل الماء أو الشاي المثلج، في تقليل درجة حرارة الجسم داخليًا، حيث يمكن أن يمنع تناول السوائل بانتظام، الجفاف الذي يمكن أن يزيد من حرارة الجسم.

• الذهاب إلى مكان به هواء أكثر برودة

يمكن للناس تقليل درجة حرارة أجسامهم عن طريق الانتقال إلى منطقة ذات درجة حرارة أكثر برودة، حيث يمكن أن يساعد ذلك في فقد الجسم للحرارة عن طريق الحمل الحراري.

• ادخل في ماء بارد

يمكن أن تقلل السباحة في الماء البارد أو الاستحمام بماء فاتر أو وضع الماء البارد أو الثلج على نقاط استراتيجية بالجسم مثل الرسغين والرقبة والصدر، من درجة حرارة الجسم، عن طريق خفض درجة حرارة الدم الذي يمر عبر هذه الأوردة بسرعة، ما يسمح للجسم أن يشعر بالبرودة.

• أداء حركة أقل

يطلق الجسم الحرارة عندما يتحرك في درجات الحرارة المرتفعة، لذلك من المرجح أن يشعر الشخص بدرجة أقل من الحرارة، خاصة إذا تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشديدة وحد من حركته.

• ارتداء ملابس أخف وزنا وأكثر قابلية للتنفس

تمر الحرارة بسهولة عبر بعض الأقمشة أكثر من غيرها، حيث تسمح الأقمشة الطبيعية، مثل القطن والكتان لخروج الحرارة من الجسم بسهولة أكبر من الأقمشة الاصطناعية، مثل الأكريليك والنايلون.

• تناول مكملات تنظيم الحرارة

اعتمادًا على سبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، قد يساعد تناول المكملات في تنظيم حرارة الجسم، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2018 مقارنة بين المستخلصات النباتية أن زيت زهرة الربيع المسائية وزيت الكوهوش الأسود كانا فعالين في تقليل وتيرة وشدة الهبات الساخنة لدى الأشخاص الذين يمرون بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

• ماء جوز الهند

يعد شرب ماء جوز الهند طريقة رائعة لإنعاش الجسم وتنشيطه، حيث تعتبر الفيتامينات والمعادن والإلكتروليتات الموجودة في ماء جوز الهند طريقة فعالة لإعادة ترطيب الجسم عند التعرض للإجهاد الحراري.

• النعناع

النعناع معروف بخصائصه المبردة بسبب محتواه العالي من المنثول، ما يجعل المرء يشعر بالبرودة، لذلك يمكن صنع شاي النعناع الساخن أو المثلج وشربه طوال اليوم، لأن شرب المشروبات الساخنة قد يساعد على التعرق أكثر ويساعد على تهدئة الجسم.

• الصبار

يمكن أن تساعد الأوراق والهلام الداخلي لهذا النبات العلاجي في خفض درجة حرارة الجسم، حيث يمكن وضع جل الصبار على البشرة للحصول على تأثير مبرد، ويمكن أيضا وضع جل الصبار النقي في الثلاجة قبل الاستخدام.

• اللبن

قد يساعد شرب اللبن الرائب على تهدئة الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي، كما أنه مليئة بالبروبيوتيك والفيتامينات والمعادن التي تساعد في استعادة الطاقة الطبيعية للجسم.

• نبات الحلبة

قد يساعد احتساء كوب من شاي الحلبة على التعرق، مما يسمح لك بالبرودة، وقد تكون الحلبة مفيدة أيضًا في التخلص من بعض السوائل الزائدة وإزالة السموم من الجسم.