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وفاة السيناريست مجدي الكدش

السيناريست مجدي الكدش
السيناريست مجدي الكدش

نشر في: الجمعة 13 مايو 2022 - 1:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2022 - 2:10 ص

أعلنت الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة السينمائية، وفاة السيناريست مجدي الكدش في بيان رسمي منذ قليل عبر موقع فيسبوك. 

وكتبت صفحة قصر السينما بيان تعزية جاء فيه:" تنعي الثقافة السينمائية وقصر السينما ومجلة أبيض وأسود وجميع العاملين بهم السيناريست مجدي الكدش الذي وافته المنية منذ قليل".

يذكر ان اخر اعمال الكدش المسلسل الاذاعي العصمة في إيدي لأحمد حلمي وهنا الزاهد رمضان 2022


تخصص الكاتب مجدي الكدش في مؤخرا في كتابة الدراما الإذاعية، والتى لعب بطولة معظمها الفنان أحمد حلمي منها “لمس أكتاف”، و"جرى إيه يا عمر".
كما كتب مجدش الكدش سيناريو وحوار فيلم “حماده يلعب”، و"الباب يفوت أمل"، ومسلسل “أزمة سكر”، وغيرها من الأعمال الكوميدية الشهيرة.

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