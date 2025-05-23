أمن وكالة سي آي إيه يطلق النار على امرأة أمام مقرها

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أطلق عناصر أمن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي أيه) النار على امرأة وأصابوها، بعدما اقتربت من البوابة الأمامية لمقر الوكالة قرابة الساعة 4 فجر اليوم الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وفقا لمصدر في جهات إنفاذ القانون وشخص آخر مطلع على الحادث.

وتوجد المرأة الآن قيد الاحتجاز، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

ولم يتضح بعد ما الذي دفع عناصر أمن الوكالة إلى إطلاق النار.

وأفاد بيان صادر عن شرطة مقاطعة فيرفاكس، في تأكيد لوقوع الحادث، بأن إطلاق النار "لم يكن مميتا". ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل أخرى بشأن الحالة الصحية للمرأة.

وأشار البيان إلى أن شرطة مقاطعة فيرفاكس "توفر حاليا دعما مروريا بينما تجري وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تحقيقها في الحادث."

وحتى هذه اللحظة، لا توجد مؤشرات على أن حادث إطلاق النار مرتبط بحادث قتل الموظفين الاثنين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن مساء أمس الأربعاء.

وقال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية: "وقع حادث أمني استدعى رد من جهات إنفاذ القانون خارج مقر الوكالة." وأضاف أن "البوابة الرئيسية مغلقة حاليا حتى إشعار آخر. وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في الوقت المناسب."

وأفاد مكتب واشنطن الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في منشور على تطبيق إكس إنهم تعاملوا مع الحادث، الذي لا يشكل "تهديدا مستمرا على السلامة العامة."