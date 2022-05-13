وفد نقابة الأطباء يزور الطبيب المعتدى عليه بالقاهرة الجديدة: لن نتنازل عن حقوقه

أعلنت نقابة الأطباء العامة أن وفدا من النقابة يضم كل من الدكتور أيمن سالم، أمين عام النقابة الأطباء، والدكتورأحمد حسين، عضو مجلس النقابة، والدكتور يحي دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، و الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق، بزيارة الطبيب (م.غ) طبيب زمالة الجراحة العامة بمستشفى القاهرة الجديدة والاطمئنان عليه و تقديم كافة أوجه الدعم للطبيب.

وقال د. أيمن سالم عضو مجلس النقابة إن الطبيب محجوز بالمستشفى نتيجة لإصابات بالأنف والوجه واشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات باليد، وأن الطبيب يتم متابعته طبيا وأنه غير مقيد بالسرير حال وصول الوفد، وأنه تم الاتفاق على تحرير محضر بالواقعة باسم المستشفى وأن نقابة الأطباء ستقدم كل الدعم للطبيب.

وذكر أن وزير الصحة كلف العديد من قيادات الوزارة لزيارة الطبيب ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.