وزير المالية ناعيًا رئيس دولة الإمارات: سنظل نذكر حبه الصادق لمصر



نعى محمد معيط وزير المالية، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى وافته المنية بعد مسيرة عامرة بالعطاء، ظل خلالها قائدًا حكيمًا فى خدمة بلاده وأمته والعالم بأسره من خلال مواقف ومبادرات عربية ودولية وإنسانية خالدة.

وتقدم الوزير، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة: قيادة، وحكومة وشعبًا، فى وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

قال الوزير، إن الفقيد الراحل قدم الكثير لوطنه حتى أصبح نموذجًا ملهمًا للتطور والنماء والتقدم ليس بمنطقتنا فحسب بل فى العالم كله، لافتًا إلى أننا سنظل نذكر لسموه، رحمه الله، حبه الصادق لمصر، ولأمته العربية والإسلامية، وقد أطلق مئات المبادرات الإنسانية الرائدة التى تزايد تدفقها بعد إعلان سموه، طيب الله ثراه، ٢٠١٧ عامًا للخير، داخل دولة الإمارات الشقيقة وخارجها، لخدمة قضايا مجتمعية وإنسانية.