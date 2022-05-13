وام: إقامة صلاة الجنازة على رئيس الإمارات خليفة بن زايد عقب صلاة المغرب

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أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية " وام" أن صلاة الجنازة على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ستقام اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب، وتقام صلاة الغائب عليه في جميع مساجد الدولة.