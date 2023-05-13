غدا المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتصل قيمة الطرح الأول إلى 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، أما الطرح الثانى فبقيمة 17.5 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزى، على مدار العام المالى، فى إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصرى، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2022ــ2023.

سجلت استثمارات شركات وصناديق التأمين فى أذون الخزانة نحو 158.4 مليار جنيه فى أذون الخزانة بنهاية يناير الماضى، مقابل 149 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.

ووفقا للتقرير، استثمرت شركات التأمين نحو 36.632 مليار جنيه فى أذون الخزانة الحكومية بنهاية يناير 2023، مقابل 43.44 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بتراجع قدره 6.8 مليار جنيه.

وبلغت استثمارات شركات تأمين قطاع الأعمال العام فى هذه القناة الاستثمارية حوالى 12.34 مليار جنيه بنهاية يناير 2023، مقابل 21.397 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل تراجع 42%.