فريق خبراء كوري جنوبي يتفقد محطة نووية يابانية معطوبة

أصدرت الحكومتان اليابانية والكورية الجنوبية، اليوم السبت، بيانا يتضمن قيام سول بإرسال خبراء لتفقد محطة فوكوشيما دايتشي النووية اليابانية المعطوبة خلال زيارة تستغرق أربعة أيام.



يذكر أن اليابان تعتزم تصريف المياه المعالجة والمخففة من المحطة إلى المحيط.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم، أن إعلان الحكومتين لم يتضمن أي تفاصيل أخرى.



وجاء في الإعلان أن المسئولين سيواصلون مناقشة الجدول الزمني للزيارة.



جدير بالذكر أنه سيتم تخفيف المياه المعالجة لتقليل مستويات التريتيوم قبل تصريفها في المحيط. وسيقلل تركيز التريتيوم إلى سُبع المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بخصوص مياه الشرب



وكشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه اتفق مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على إرسال فريق من الخبراء وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع القمة الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي.



وقال كيشيدا إن اليابان تعتزم شرح الخطة بصدق باستخدام الأدلة العلمية وبدرجة عالية من الشفافية.