 الأرض تحولت لبركة دم.. لحظة استشهاد فلسطينيين بنيران قناصة الاحتلال في نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرض تحولت لبركة دم.. لحظة استشهاد فلسطينيين بنيران قناصة الاحتلال في نابلس

أحمد علاء
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 11:48 ص | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 11:53 ص

انتشر مقطع فيديو يوثّق لحظة استشهاد شابين فلسطينيين بنيران قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام مخيم بلاطة في مدينة نابلس.

وأظهر الفيديو، الشهيدين وهما طريحا الأرض وغارقان في دمائهما، وسط حالة من الصدمة والغضب التي سادت بين الحاضرين.

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