انتشر مقطع فيديو يوثّق لحظة استشهاد شابين فلسطينيين بنيران قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام مخيم بلاطة في مدينة نابلس.

وأظهر الفيديو، الشهيدين وهما طريحا الأرض وغارقان في دمائهما، وسط حالة من الصدمة والغضب التي سادت بين الحاضرين.

الاحتلال يغتال إثنين في مخيم بلاطة جموب نابلس . pic.twitter.com/srVTKem9VY

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحامه مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس (شمال)، في حين تعامل الهلال الأحمر مع عشرات الإصابات، أغلبها حالات اختناق بالغاز.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد الشاب سائد جهاد شاكر مِشه (32 عاماً)، والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج (19 عاما) بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس".

من جهته قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت إضافة إلى الشابين مع 6 إصابات وعشرات حالات الاختناق، موضحا أن من بين الإصابات "3 بالرصاص الحي، إحداها لسيدة (50 عاما) أصيبت بأربع رصاصات ووضعها خطر.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه مُنعت من دخول المخيم وتعرضت لإطلاق قنابل صوت بشكل مباشر.