فى تمام الساعة 6 مساء اليوم السبت، يعرض نادى السينما المستقلة الذي يقيمه المركز القومى للسينما بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، 4 أفلام روائية قصيرة.



تضم قائمة الأفلا، فيلم "ملك الليل" للمخرج أحمد خالد، فيلم "قهوة فريال" للمخرج مهند الكاشف، فيلم "عين ثالثة" للمخرجة دينا رفاعى، وفيلم "الحفلة التى لا أريد الذهاب إليها" للمخرجة ندى خالد، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوى لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.



جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما تشرف عليها الناقدة السينمائية أماني سمير.



يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر.