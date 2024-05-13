انخفاض أسعار الجمال في سوق الزقازيق قبل أسابيع من عيد الأضحى

انخفضت أسعار الجمال في سوق مدينة الزقازيق بالشرقية، الذي يعد أكبر أسواق الجمال بالمحافظة، وذلك قبل أسابيع قليلة من عيد الأضحى المبارك.

وقال محروس عبدالسلام تاجر جمال من مركز فاقوس، إن أسعار الجمال بخلاف الماشية لا يتم تحديدها بناء على وزن الجمل، لكن بعمر الجمل ونسبة اللحوم الموجودة، والتي يتم ملاحظتها بالعين.

وأوضح عبدالسلام، لـ«الشروق» أن أسعار الجمال انخفضت خلال الفترة الأخيرة عما كانت عليه في شهر رمضان الماضي، حيث انخفض سعر الجمل الكبير من 110 آلاف جنيه إلى 80 ألفا، فيما تبدأ الأسعار من 20 ألف جنيه وصولا إلى 100 ألف جنيه للجمل كبير الحجم الذي تخطت سنوات عمره 7 سنوات.

وأوضح سليمان عبدالسلام، تاجر جمال، أن تربية الجمال سهلة وأن الجمل يأكل أي شيء، فيما يتفوق الجمل عن سائر رؤوس الماشية بأنه لا يمرض ولا يحمل أمراضا.

وأكد لـ«الشروق»، أن الجمال لها أنواع كثيرة منها المغربي والليبي، لكن أفضلها النوع البلدي المصري الذي يتم تربيته هنا ومراعاته منذ ولادته، قبل أن يشير إلى أن لحم الجمل مفيد جدا للجميع، خاصة مرضى الضغط والأمراض المزمنة.

وأوضح تجار الجمال في السوق، أن الفترة الحالية أفضل الفترات لشراء الأضحية من الجمال، حيث إن الأسعار منخفضة بصورة كبيرة، وتوقعوا ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.