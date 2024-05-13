هوندا تعتزم تقديم خدمة شحن السيارات الكهربائية في اليابان

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قررت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا موتور بناء سلسلة محطات لشحن السيارات الكهربائية في اليابان من خلال شراكة مع سلسلة متاجر التجزئة بيك كاميرا وشركة المرافق إينوس باور.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان هوندا القول إن الهدف هو "عدم بيع السيارات الكهربائية فقط، وإنما تقديم الدعم الكامل لتوفير بيئة شحن" هذه السيارات للعملاء.

وستقدم شركة بيك كاميرا وفقا لاتفاق الشراكة كل أشكال الدعم بدءا من الخدمات الاستشارية وحتى تركيب نقاط شحن السيارات الكهربائية

في الوقت نفسه ستوفر شركة إينيوس باور الكهرباء لهذه النقاط بأسعار خاصة، وهو ما يتيح لأصحاب السيارات الكهربائية والسيارات الهجين الكهربائية شحن سياراتهم في ساعات متأخرة من الليل.

يأتي ذلك في حين تعتزم هوندا فتح باب الحجز المسبق لسيارتها الكهربائةي الجديدة "إي-في- أن" خلال الشهر الحالي، بعد إعلان تأجيل طرحها للبيع.