زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى زيادة القدرات الدفاعية لبلاده

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم إلى تعزيز قدرات بلاده العسكرية والدفاعية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم، بأن كيم جونج زار مصانع الذخيرة الرئيسية الكبرى في البلاد وشدد على الحاجة لتسريع قدرات المدفعية للجيش وزيادة الإنتاج.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله: من أجل إنتاج قاذفات صواريخ متعددة بكميات كبيرة وكفاءة عالية من المهم تحسين مستوى تحديث عمليات الإنتاج بشكل مطرد.

وجاءت زيارة الزعيم الكوري الشمالي بعد يوم واحد فقط من إشرافه على اختبار إطلاق قذائف يمكن التحكم فيها من أجل النسخة المحدثة تقنيا من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 240 ملم، والذي قالت كوريا الشمالية إنها تخطط لنشره ابتداء من هذا العام.