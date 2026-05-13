إعادة بناء الفك السفلي لمريض بجراحة ميكروسكوبية معقدة لأول مرة بمستشفيات جامعة بني سويف

أكد الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أن فريق قسم جراحة التجميل والإصلاح بالمستشفيات، نجح في تحقيق إنجاز طبي جديد وغير مسبوق داخل المحافظة، وذلك بإجراء واحدة من أدق وأصعب الجراحات الميكروسكوبية لإعادة بناء الفك السفلي بالكامل لمريض في العقد الخامس من العمر.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، والدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف.

وأكد أن العملية جاءت تحت إشراف ومتابعة الدكتور وائل الشاعر، رئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح، إذ عانى المريض من تبعات ورم قديم أدى إلى فقدان أجزاء كبيرة من عظام الفك السفلي وانكشاف الشرائح الترميمية؛ ما استدعى تدخلاً جراحيًا دقيقًا لإعادة بناء الفك بصورة كاملة.

واعتمد الفريق الطبي على تقنية متقدمة تُعرف بـMandibular Reconstruction by Osteocutaneous Free Fibular Flap، والتي تعتمد على نقل شريحة جلدية عظمية حرة من عظمة الشظية بالساق اليسرى، ثم إعادة توصيل الأوعية الدموية الدقيقة باستخدام الجراحة الميكروسكوبية، بما يضمن استعادة الشكل والوظيفة الطبيعية للفك.

وأُجريت الجراحة بنجاح كامل بفضل تكاتف فريق الجراحات الميكروسكوبية بقيادة الدكتور عبد الرحمن جمال زكي، مدرس واستشاري جراحة التجميل والإصلاح، وبمشاركة نخبة من الأطباء بالقسم، وهم: "الدكتور عبد الرحمن جمال زكي، والدكتور محمد عاطف، والدكتور حازم أحمد جنيدي، والدكتور علاء عادل، والدكتور رؤوف إبراهيم، والدكتور أحمد محمد، والدكتور شهاب الدين أحمد".

كما شارك في النجاح فريق التخدير بقيادة الدكتورة تقوى جابر، والدكتورة هناء فتحي، والدكتور مصطفى محمد حسن، والنواب: "الدكتور إيهاب طارق، والدكتور عبد الله عادل، والدكتور عبد الله أحمد طه، وبمتابعة دقيقة من فريق الرعاية المركزة بقيادة د. عمر أحمد سيد، إلى جانب الدور الكبير والمتميز الذي قدمه فريق التمريض: مس آية عصام ومس هدى".

وأكد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أن هذا الإنجاز يُعد إضافة جديدة لسجل النجاحات المتواصلة التي تحققها المستشفيات في مختلف التخصصات الدقيقة، ويعكس مستوى التطور الكبير الذي وصلت إليه في مجال الجراحات الميكروسكوبية المعقدة وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

وتقدمت إدارة مستشفيات جامعة بني سويف بالشكر إلى جميع أعضاء الفريق الطبي والمعاون، مشيدة بروح العمل الجماعي والتنسيق الدقيق الذي ساهم في خروج العملية بهذا النجاح المشرف، ومؤكدة أن ما تحقق يُجسد الإخلاص والتفاني في تقديم خدمة طبية متقدمة وآمنة لأهالي محافظة بني سويف ومحافظات الصعيد كافة، متمنية للمريض الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.