استقرار أسعار النفط بالقرب من 108 دولارات للبرميل في التعاملات الأمريكية

احتفظت أسعار النفط العالمية، بمكاسب الأيام الثلاثة الماضية التي بلغت 8% بدرجة كبيرة في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات العالمية بوتيرة قياسية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 108 دولارات للبرميل، متراجعا عن مكاسبه المبكرة اليوم الأربعاء، بعد إعلان وكالة الطاقة الدولية تراجع مخزونات النفط العالمي بمعدل 4 ملايين برميل يوميا تقريبا، خلال مارس وأبريل الماضيين.

وأبلغت المملكة العربية السعودية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بانخفاض إنتاجها خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ 1990.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي نشبت في 28 فبراير الماضي، إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، مع اتجاه مصافي التكرير في الدول الآسيوية مثل اليابان إلى البحث عن مصادر بديلة لإمدادات النفط الخام القادمة من منطقة الخليج العربي.

وأغلق مضيق هرمز في الخليج تقريبا منذ بداية الحرب سواء بسبب قرار إيران إغلاقه أو الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، مما أدى إلى حرمان السوق العالمية من حوالي خمس إمداداتها النفطية.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية الموجود مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، في تقريرها الشهري عن سوق النفط العالمية "مع تراجع مخزونات النفط العالمية بالفعل بمعدل قياسي، يبدو أن المزيد من تقلبات الأسعار ستحدث قبل ذروة فترة الطلب الصيفي".

وفي الوقت نفسه، توقفت شحنات النفط الإيرانية تقريبا خلال الأيام الماضية بسبب الحصار الأمريكي.

وبحلول الساعة الثامنة و53 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، جرى تداول خام برنت بسعر 107.83 دولارا للبرميل تسليم يوليو، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 102.49 دولارا للبرميل تسليم يونيو المقبل.