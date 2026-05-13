تراجع معدل تضخم أسعار المساكن في أيرلندا خلال مارس الماضي

تراجع معدل تضخم أسعار العقارات السكنية في أيرلندا، خلال مارس للشهر الثاني على التوالي؛ ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عامين، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي.

وذكر مكتب الإحصاء، أن أسعار العقارات السكنية ارتفعت خلال مارس بنسبة 6.5% سنويا، مقابل ارتفاعها بنسبة 6.7% خلال فبراير، علاوة على ذلك، بلغ معدل التضخم في مارس أقل مستوى له منذ فبراير 2024 عندما كان 6.2%.

وارتفعت أسعار العقارات السكنية في منطقة العاصمة دبلن بنسبة 5.7% سنويا، وزادت أسعار المنازل بنسبة 5.1%، في حين زادت أسعار الشقق بنسبة 7.8%.

وأظهرت البيانات، ارتفاع أسعار العقارات السكنية خارج دبلن بنسبة 7.2% سنويا.