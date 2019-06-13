«توتال الفرنسية» تبحث التنقيب عن البترول والغاز فى مناطق جديدة بالمتوسط والبحر الأحمر

قال باتريك بويان رئيس شركة توتال الفرنسية، إن شركته تبحث زيادة نشاطها فى مصر والدخول فى مناطق جديدة للبحث عن البترول والغاز بغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر وزيادة استثماراتها فى تطوير محطات البنزين والبنية الأساسية لنقل وتخزين وتوزيع المنتجات، مشددا على أن الفرص فى مجال الغاز الطبيعى فى مصر تعد الأكثر جذبا على مستوى العالم بما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة فى الاقتصاد المصرى، بحسب بيان أمس لوزارة البترول.

جاء ذلك خلال لقاء بويان، مع وزير البترول المصرى طارق الملا، على هامش زيارة الأخير للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى المؤتمر الدولى حول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وبحث الطرفان نشاط الشركة فى مصر فى مجال البحث والإنتاج وتسويق المنتجات البترولية خاصة أن «توتال» تغطى نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات، وفى ظل الاقبال المتزايد على بنزين 95 وارتفاع مبيعاته بشكل كبير.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الشركات الفرنسية تعد من أهم المستثمرين فى مصر، وأن التقارب والتفاهم الواضح بين القيادة السياسية فى كلا البلدين يعطى دفعات قوية لمزيد من التعاون فى القطاع.

كما بحث الملا، مع جون سينتيناك رئيس شركة إكسنس الفرنسية، سبل تطوير التعاون بين الجانبين للاستفادة من خبرات الشركة الفرنسية فى مجال التكنولوجيا المتقدمة فى مشروعات تكرير البترول وتصنيع البتروكيماويات والتوسع فى مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتغطية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد.

كما تم خلال اللقاء استعراض التعاون بين الجانبين فى مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمحافظة أسيوط لإنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز، والذى تتولى الشركة الفرنسية اعمال الرخص والتصميمات الهندسية فيه.

والتقى «الملا» مع ريجيه جان بول مونفرونت، نائب رئيس بنك كريدى أجريكول الفرنسى، ورئيس مجلس الاعمال المصرى ــ الفرنسى عن الجانب الفرنسى، حيث تم بحث نشاط البنك فى المساهمة فى تمويل المشروعات الكبرى بقطاع البترول ذات الجدوى الاقتصادية، ومشاركته مع تحالف بنوك عالمية فى تدبير التمويل لمشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالاسكندرية بقيمة 1.2 مليار دولار والجارى تنفيذه حاليا.