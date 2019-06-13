أردوغان يلتقي بوتين على هامش قمة العشرين في اليابان

أعلن إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال قالن إن الزعيمين سيشاركان في "اجتماع ثنائي طويل ومفصل" خلال القمة التي سوف تعقد يومي 28 و 29 يونيو في أوساكا.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن أعلن مكتب أردوغان في مايو أن الرئيس التركي سيجتمع أيضا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيسين ناقشا هذا الاحتمال هاتفيا.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا وسط نزاع بين الدولتين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا. واعطت الولايات المتحدة مهلة لتركيا حتى يوليو المقبل لوقف شراء المنظومة والا سوف يتم طرد انقة من برنامج انتاج الطائرات المقاتلة "إف-35" .ولكن اردوغان اعلن امس الأربعاء ان تركيا اشترت بالفعل المنظومة.