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وكالة الطاقة النووية تنظم ندوة دولية حول الجودة في العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان

فيينا - أ ش أ
نشر فى : الخميس 13 يونيو 2019 - 2:17 ص | آخر تحديث : الخميس 13 يونيو 2019 - 2:17 ص

تستضيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثلاثاء المقبل، أعمال الندوة الدولية حول المعايير والتطبيقات وضمان الجودة في قياس الجرعات الإشعاعية الطبية وتستمر ثلاثة أيام.

وأوضح بيان للوكالة الدولية اليوم الأربعاء - من مقرها في فيينا - أن الإشعاع هو مفتاح مكافحة مرض السرطان حيث يساعد على إنقاذ أعداد لا تحصى من الأرواح في جميع أنحاء العالم ، مشيرًا إلى أن قلة الإشعاعات يمكن أن تعني علاجًا غير فعال بينما قد يسبب الإفراط في الإشعاع الكثير من الضرر.

وشدد البيان على ضرورة زيادة الكفاءة في قياس الجرعات وحسابها وتقييمها ، مشيرًا إلى أن هذا أمر بالغ الأهمية لسلامة المرضى، منوهًا بضرورة وجود التزام طويل الأمد بتوفير العلاج الدقيق والمتسق والآمن للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.

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