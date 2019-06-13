روسيا تعتزم زيادة الغرامات على فيسبوك وتويتر بخصوص معلومات المستخدمين

تعتزم روسيا زيادة الغرامات المفروضة على شركات الإنترنت عند عدم امتثالها لقواعد تخزين بيانات المستخدمين داخل البلاد من 46 دولار إلى 279 ألف دولار.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ألكسندر زخاروف، رئيس جهاز مراقبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام الجماهيري الروسي، قوله إن مشروع القانون الذي نشر اليوم الخميس، على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما الروسي "هو تحذير ليس فقط لموقعي فيسبوك ،وتويتر، ولكن للشركات الأخرى التي لم تلتزم بمتطلبات القانون الروسي لتخزين المعلومات، وذلك بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية.

وبموجب القانون الجديد، قد يتم تغريم الشركات المخالفة للوائح حتى 6 ملايين روبل (93 ألف دولار) عن المخالفة الأولى، يرتفع إلى نحو 18 مليون دولار لما يزيد من مخالفات، بموجب القانون الجديد.

يذكر أن الغرامة الحالية لعدم الامتثال للقانون تبلغ قيمتها 3000 روبل (46 دولار) فقط.