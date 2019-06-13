ليتوانيا ترحب بخطط أمريكا لنشر المزيد من القوات في بولندا

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رحب وزير الدفاع الليتواني رايمونداس كاروبليس، اليوم الخميس، بخطط الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال قوات إلى بولندا، قائلا إن هذه الخطوة ستزيد من أمن المنطقة بأسرها.

وقال كاروبليس لوكالة أنباء البلطيق (بي إن إس): "لن تستفيد بولندا فقط من هذا الانتشار، بل جميع بلدان البلطيق".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره البولندي أندريه دودا أمس الأربعاء، عن خطط لزيادة الوجود العسكري الأمريكي في بولندا، بما يتراوح بين 1000 و 2000 جندي إضافي.

وربما يتم سحب هذه القوات من القوات العاملة بالفعل في ألمانيا أو من أي مكان آخر في أوروبا.

ولم يتم الإعلان عن قرار نهائي بشأن أعداد تلك القوات.