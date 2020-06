ترودو يأمر بالتحقيق في واقعة توقيف زعيم محلي بطريقة وحشية: مصدوم من القسوة

بعد أن أعرب عن صدمته من فيديو يوثق توقيف زعيم من سكان كندا الأصليين بوحشية من قبل الشرطة الفدرالية، أمر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بإجراء تحقيق مستقل في الفيديو.

ووفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم"، يظهر في اللقطات التي صورتها ونشرتها الشرطة بنفسها، أحد عناصر الشرطة الفدرالية في "الدرك الملكي الكندي" يندفع باتجاه الزعيم القبلي آلن آدم عند خروجه من سيارته ويلقيه أرضا بعنف ويضربه على وجهه.

وقال ترودو، في تصريح صحفي: "شاهدنا جميعا تسجيل الفيديو القاسي لتوقيف الزعيم آدم، وعلينا إلقاء الضوء على هذه المسألة".

وأضاف: "أعتقد أن كل الذين شاهدوا هذا التسجيل لديهم تساؤلات جدية، لذلك ندعو إلى تحقيق مستقل وشفاف لتقديم الأجوبة لهم".

Video of a police officer punching a First Nations leader, Allan Adam, and putting him in a chokehold has shocked many Canadians. Adam was being questioned about an expired license plate and ended up charged with assaulting an officer and resisting arrest.https://t.co/HhoBTZaRGv