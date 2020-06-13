رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الأطفال معرضون للإصابة بالفيروس كالكبار





قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الأدوية التي ظهرت لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» جميعها قيد التجربة، مؤكدًا أن العالم قريب من اكتشاف علاج محدد للفيروس.

وعن استخدام تطعيم شلل الأطفال في علاج كورونا، أضاف «حسني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أنه مازال تحت التجربة والدراسة؛ لم يظهر نجاحه أو فشله حتى الآن، لافتًا إلى مساعدة «البصل» في تقوية المناعة خلال حربها ضد الفيروسات، إضافة إلى المواد الطبيعية الأخرى.

وأوضح أن الأطفال معرضون للإصابة بكورونا مثلهم مثل الكبار، وأن نسبة إصابتهم بالفيروس أقل، نظرًا لأنهم غير نشطين في المجتمع وليس لأنهم مطعمين بعلاج شلل الأطفال، لذا يجب أن تُطبق عليهم الإجراءات الاحترازية.

وذكر أن عقار «فوليك أسيد» مساعد جيد جدًا للمناعة، لكن للوقاية وليس كعلاج، قائلًا إن امتلاك أصحاب فصيلة الدم «O» مناعة ضد كورونا، عبارة عن ملاحظة لم تصل إلى حد التأكيد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، و62 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 12 ألفًا و919 حالة، من ضمنهم 11 ألفًا و529 متعافيًا.