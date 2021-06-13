محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بقرية الوفاء

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية الوفاء بمركز سمالوط، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير 192 قرية بـ757 تابعا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: "أبو قرقاص، وملوي، والعدوة، ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليارا، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي" اللواء أ.ح وليد المعداوي رئيس مركز سمالوط، والمهندسة نجوى محمود رئيس منطقة كهرباء شمال المنيا، والمهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق، والدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، ومحمد بكر مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

قال محافظ المنيا، إن المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الوفاء، تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معربا عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

وتابع المحافظ، خلال جولته، أعمال رصف طريق قرية الاعتزاز - الوفاء بطول 8 كيلوات وتنفذه وحدة الرصف بالمحافظة.

ووجه المحافظ، بإدراج كوبري قرية الوفاء، الرابط بين قرية 2 بالصحراوي الغربي ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

كما تفقد المحافظ، الأعمال الكهربائية الجاري تنفيذها، حيث تم تركيب محول للكهرباء بالقرية وكذلك أعمال إنشاء مركز للشباب والأعمال الإنشائية بالوحدة البيطرية، بقرية الوفاء، بتكلفة 3 ملايين و400 ألف، وتنفذها وزارة الزراعة، حيث ستخدم حوالي 20 تابعا ونجعا.

والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشا وحوارا مفتوحا معهم، واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية.