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تايوان تسجل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 يونيو 2021 - 10:45 ص | آخر تحديث: الأحد 13 يونيو 2021 - 10:45 ص

أعلنت تايوان، اليوم الأحد، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 12 ألفا و921 حالة مؤكدة منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وذكر مركز مكافحة الأوبئة المركزية - بحسب صحيفة "فوكس تايوان" عبر موقعها الإلكتروني- أن تايوان سجلت 26 حالة وفاة خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 437 شخصا، موضحا أن هناك 15 رجلا و11 سيدة ضمن حالات الوفيات الجديدة، مشيرا إلى تزايد حالات الإصابة في البلاد بشكل مأساوي.


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