- رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد «بنبيت» ليس أفضل كثيرًا



علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز حكومة نفتالي بينيت بثقة الكنيست الإسرائيلي، قائلًا: «نتنياهو غار في ستين داهية بعد استمراره في المنصب لمدة 12 عامًا ونكسر وراه 100 قلة».



وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الحكومة الجديدة فازت بثقة الكنيست بفارق صوت واحد، مشيرًا إلى أن جلسة البرلمان الإسرائيلي شهدت مشادات بين الأعضاء بسبب المنافسة العنيفة بين «بينيت» و«نتنياهو».



وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد «بنبيت» ليس أفضل كثيرًا مقارنة بـ«نتنياهو»، مؤكدًا أنهما يتسمان بنفس التطرف ومماثلان لبعضهما البعض دون تغيير كبير.



وذكر «أديب» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ألقى خطبة اليوم لمدة 40 دقيقة، موضحًا أن «نتنياهو» توعد بأن يكون معارضًا واقفًا على قدميه وهد الائتلاف الجديد خلال 3 أسابيع.



وفازت حكومة نفتالي بينيت بثقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأغلبية أصوات بلغت 60 مقابل 59 صوتًا.



ومهد التصويت الطريق لأداء «بينيت» اليمين كأول زعيم جديد للبلاد منذ أكثر من عقد، حيث أطاح برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - أطول زعيم في البلاد - من منصبه.