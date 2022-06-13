أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق، وينهي معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية، ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض، التي نتج عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وكذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا في هذا الصدد على الموقف المصري الثابت بدعم الشرعية في اليمن، وتأييد وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك دعم مصر لمؤسسات الدولة اليمنية، لا سيما وأن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري، وأمن المنطقة العربية، ومنطقة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء اليوم، بمقر إقامته بالقاهرة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي المرافقين للرئيس، ووزير خارجية اليمن، وسفير اليمن فى القاهرة.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الوزراء التهنئة للدكتور رشاد العليمي، على توليه رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في أبريل الماضي، معرباً عن تمنياته للمجلس وقيادته وأعضائه بالتوفيق فى تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو التنمية والأمن والاستقرار.

وأشار مدبولي إلى عمق الروابط التي تجمع بين شعبي البلدين، في الماضي والحاضر، مؤكداً على الدعم المصري لليمن وقيادته الشرعية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل صور الدعم الممكن لليمن الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء حرص مصر على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في جهودها لتطوير البنية التحتية، وتأهيل الكوادر البشرية في المجالات المختلفة، واستعدادها للانخراط في مشروعات الطاقة والموانئ، وكذلك المشاركة في جهود إعادة إعمار اليمن، بما تملكه مصر من خبرات فنية كبيرة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن سعادته وأعضاء المجلس بزيارة مصر، مشيراً إلى التقدير الكبير الذي تحظى به مصر فى نفوس أبناء الشعب اليمني، لافتا إلى أنه وأعضاء المجلس تلقوا العلم على أيدى أساتذة مصريين.

واستعرض العليمي التحديات المختلفة التي يواجهها اليمن في المرحلة الراهنة، والجهود التى يقوم بها المجلس الرئاسي لمواجهة تلك التحديات، في إطار ما تعهد به أمام مجلس النواب اليمني.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن إلى المشكلات التى يواجهها قطاع الكهرباء في بلاده، والخطوات التي اتخذتها الحكومة الشرعية لسرعة التعامل مع الوضع، معرباً في هذا الإطار عن فخره بما حققته مصر فى قطاع الكهرباء، قائلاً: "لقد استطعتم بحكمة وقيادة الرئيس السيسي تغيير الواقع، وحققتم نجاحاً مبهراً فى قطاع الكهرباء".

كما تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن الزيارة التي قام بها وأعضاء المجلس إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: "نهنئ أنفسنا على هذا العمل الكبير والعظيم الذى تم فى وقت قياسي، وهذه إحدى معجزات الشعب المصري".

وأضاف أنهم يتطلعون للاستفادة من خبرات الشركات المصرية فى مجال الكهرباء، والطاقة المتجددة، والإنشاءات.

وتطرق العليمي إلى أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة بين مصر واليمن، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بالفعل بين الجانبين، كما أشار إلى مقترح إنشاء خط بحرى بين عدن والموانئ المصرية، من أجل تسهيل حركة التجارة.

وخلال المقابلة، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى الشكر لمصر شعباً وقيادة على استضافة مليون يمني على أرض مصر، مؤكداً أن ما يتلقونه من كرم الرعاية وإخاء من الشعب المصرى محل تقدير كبير.

وفي ختام المقابلة، تم التوافق على العمل نحو عقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مع دراسة مقترحات تعزيز التعاون فى مجال الطاقة والكهرباء والنقل البحرى وإعادة الإعمار.