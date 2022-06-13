انفصاليون موالون لروسيا: دونيتسك تشهد أعنف قصف مدفعي أوكراني منذ بداية الحرب

قال انفصاليون موالون لروسيا في دونيتسك اليوم الاثنين، إن المدينة شهدت أشد قصف مدفعي أوكراني منذ بداية الحرب.

ولقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرون على الأقل، حسبما أفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية اليوم الاثنين.

وأضافت وسائل الإعلام أن مستشفى للولادة في المدينة اشتعلت فيه النيران لكن لم يصب أحد بأذى.

ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

ونقلت وكالة دونيتسك للأنباء عن دينيس بوشيلين، زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية الأوكرانية الموالية لروسيا قوله اليوم الاثنين ، إنه من أجل حماية المدينة وجمهورية دونيتسك الشعبية ، كانت هناك حاجة إلى مزيد من الجنود من "القوات المتحالفة" ، أي الجيش الروسي .

يشار إلى أن الانفصاليين المدعومين من روسيا يسيطرون منذ سنوات على أجزاء كبيرة من إقليم دونيتسك وكذلك إقليم لوهانسك المجاور الذي يشكل المنطقة المعروفة باسم دونباس في شرق أوكرانيا وأعلنوا ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين في عام 2014.