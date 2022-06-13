الصين تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 29 إصابة في بكين و 27 في منطقة منغوليا الداخلية المتمتعة بالحكم الذاتي و11 في شنغهاي، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين.

وتم رصد ما مجموعه 74 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض في 10 مناطق، من بينها 26 في شنغهاي و 22 في بكين و 13 في منغوليا الداخلية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وخرج ما مجموعه 66 مريضا بكوفيد-19 من المستشفيات بعد تعافيهم أمس الأحد، وبذلك لا يزال هناك 886 حالة مؤكدة تخضع للعلاج في المستشفيات بالبر الرئيسي للصين.

ولم يشهد يوم الأحد أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات عند 5226 حالة.