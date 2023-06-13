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أحمد كشري: الأهلي استحق التتويج بدوري الأبطال على حساب الوداد

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 12:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 12:38 ص

أكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استحق الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في المباراة النهائية في المغرب.

وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن» مع الإعلامي محمد فاروق: «من وجهة نظري أن فريق الأهلي استحق التتويج بدوري الأبطال الإفريقي على حساب الوداد المغربي بعد مباراة قوية أمس في ملعب مركب محمد الخامس».

وتابع: «فريق الأهلي قدم مباراة قوية أمام الوداد المغربي في عقر داره ووسط جمهور كبير حضر لمؤزارة الوداد في مباراة الأمس».


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