أعلن المركز الوطني لإدارة الدَين السعودي، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2023، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 7.437 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.505 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 662 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 1.843 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا الإصدار تأكيدا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدَين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليا أو دوليا، وحسب أوضاع السوق؛ لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدَين، وإدارة مستحقات أصل الدَين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَين الحكومي.