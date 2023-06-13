ثمن النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إطلاق الحوار الوطني والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحديد أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون .

وتابع أن الحوار تم إجراءه لسماع وجهات النظر والوصول لمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة، موضحا أن الزراعة أصبحت الأساس لتوفير الأمن الغذائي لكل مواطني الدولة، معقبا أن القيادة السياسية رأت ذلك حتى قبل حدوث التداعيات السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا.

ونوه بأنه تم العمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية والدولة تحقق خطوات إيجابية في هذا الأمر مثمنا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لدعمه القطاع الزراعي.

وأردف أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني حيث ساهمت الزراعه في الصادرات بنسبة 18%، منوها بأن دعم القيادة للزراعة ساهمت في إنشاء مشروعات زراعية متعددة وفرت عدد وافر من فرص العمل.

وأكمل أن هناك بعض الأساسيات التي تحتاج إلى تعديل لتواكب التطورات أولها إعادة الهيكلة الزراعية والقطاعات، مشيرا إلى الحكومة تعكف الآن للعمل على قانون الزراعة، وحل مشاكل الهيئات والإدارات الزراعية وأيضا نقص العمالة والأدوات الحديثة.

واختتم قائلا: "لابد من وجود العنصر البشري المعد لتنفيذ كل السياسات الحديثة، وتدريبه عليها، مطالبا التعاون بين الوزرات فيما يخص أي منتج زراعي يخص الأمن الزراعي القومي".