وايمو تعتزم تحديث برامج كمبيوتر سياراتها ذاتية القيادة بعد وقوع حادث تصادم

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أعلنت شركة سيارات الأجرة والتوصيل ذاتية القيادة وايمو التابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل مساء أمس الأربعاء اعتزامها تحديث برامج الكمبيوتر في جميع سياراتها بعد اصطدام سيارة ذاتية القيادة في أحد أعمدة الهاتف خلال الشهر الماضي.

وقالت متحدثة باسم وايمو إنه تم إبلاغ الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية بخطة تحديث البرامج باعتبارها عملية استدعاء اختيارية للسيارات لإصلاح خلل محتمل فيها.

يذكر أن هذه هي ثاني عملية استدعاء رسمية لسيارات وايمو. كانت المرة الأولى في فبراير الماضي بسبب عجز برنامج الكمبيوتر عن التنبؤ بمسار سيارة كانت تسحبها شاحنة.

وحذرت وايمو من أن مثل هذا الموقف يمكن أن يؤدي إلى اصطدام سيارتها ذاتية القيادة بالسيارة المجرورة من الخلف.

تقوم وايمو بتشغيل سياراتها الأجرة ذاتية القيادة في مدينة فونيكس بولاية أريزونا الأمريكية إلى جانب سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وهي المدن التي تسمح حاليا بتسيير سيارات ذاتية القيادة لا تحمل سائقا.

وتقوم سيارات أجرة وايمو ذاتية القيادة حاليا بحوالي 50 ألف رحلة أسبوعيا.