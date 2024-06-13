عبد الجليل يطالب بتصعيد مهاجم من قطاع الناشئين بالأهلي

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أنه لابد من تصعيد مهاجم شاب من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن القلعة الحمراء على مدار تاريخها شهدت تصعيد العديد من العناصر الشابة وظهروا بمستوى مميز.

وقال عبدالجليل عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لابد من المغامرة في تصعيد لاعبين شباب ومنحهم فرص للظهور مع الفريق الأول، هناك أندية كثيرة بدأت في تصعيد اللاعبين والدفع بهم، وفي بطولات أوروبية كثيرة يظهر لاعبين أقل من 19 عاما".

وأضاف: "من الصعب عودة أحمد حجازي إلى الأهلي، لأن العودة لمصر في هذا السن تؤكد أنه يرغب في الاعتزال داخل النادي فقط، مثلما فعل هاني رمزي قبل ذلك وكان يريد ختام حياته في الأهلي لكن مانويل جوزيه رفض".

وواصل: "محمد كوناتيه لاعب قوي وأتمنى انتقاله للأهلي، وينزن النعيمات يشبه وسام أبوعلي نفس الاستايل تقريبا".

وتابع: "الأهلي يدور في حلقة مفرغة في ظل ازمات الاجانب وعدم التعاقد مع مهاجم قوي، ولابد من ضم رأس حربة جيد".