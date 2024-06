الأونروا: تراكم 330 ألف طن من النفايات في غزة ينذر بكارثة بيئة وصحية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب منها في جميع أنحاء غزة، الأمر الذي يُشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية.

وشددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، على أن «وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووقف إطلاق النار الآن، أمران ضروريان لاستعادة الظروف المعيشية الإنسانية في القطاع».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانها لليوم الـ251 على قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وأفاد مراسل «وفا»، بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال في المنطقة الغربية من مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق طائرات الأباتشي الحربية، وزوارق الاحتلال النار على ذات المنطقة، ما أدى إلى نسف أبنية سكنية كاملة.

وأضاف أن الطواقم الطبية انتشلت جثامين 3 شهداء، وعدد من الجرحى غالبيتهم من الأطفال جراء استهداف منزل لعائلة اللوح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف على منازل المواطنين شمال غرب مخيم النصيرات، ومنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة حربية من نوع «كواد كابتر» النار على منازل المواطنين في حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة.

وقصفت آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور «نتساريم» القذائف الصاروخية على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا والشيخ عجلين في مدينة غزة تزامنا مع إطلاق النار.

وتواصل آليات جيش الاحتلال عملية التوغل في الأطراف الجنوبية الشرقية من حي الزيتون في مدينة غزة تزامنا مع قصف صاروخي ومدفعي في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر 37,202 مواطنا، وإصابة 84,932 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

