حزب الله يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على 9 مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الخميس، شنه هجوما بالصواريخ والمسيرات على 9 مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقال عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن تلك الهجمات تأتي «دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو في بلدة جويا».

ولفت إلى أن «المقاومة الإسلامية شنت هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات، حيث ‏استهدفت بصواريخ الكاتيوشا والفلق 6 ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية».

وأوضح أن «المواقع هي: مرابض الزاعورة، وثكنة كيلع، وثكنة يوأف، و‏قاعدة كاتسافيا، وقاعدة نفح، وكتيبة السهل في بيت هلل».

وأشار إلى أن «عناصر القوة الجوية شنوا بعدة أسراب من ‏المسيّرات الانقضاضية هجوماً جوياً على قاعدة داوود (مقر قيادة المنطقة الشمالية)، وقاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات)، وثكنة كاتسافيا (مقر قيادة اللواء المدرع ‏النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210)، وأصابت أهدافها بدقة».

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي.

ويعلن حزب الله قصف مواقع عسكرية وتجمعات جنود وأجهزة تجسس في الجانب الإسرائيلي «دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها»، بينما ترد إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه «بنى تحتية» تابعة للحزب وتحركات مقاتليه.

وخلال ثمانية أشهر من القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، أسفر التصعيد عن مقتل 468 شخصا على الأقل في لبنان بينهم 307 على الأقل من حزب الله وقرابة 90 مدنيا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.



